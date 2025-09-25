Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали Харьковскую область: два человека пострадали

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 22:01
Российские войска атаковали Харьковскую область: два человека пострадали
Фото - Харьковская областная прокуратура

25 сентября российская армия атаковала Харьковскую область с помощью артиллерии и авиации, два человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 25 сентября около 12:00 войска РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Новоосиново Купянского района. Ранения получил 51-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В населенном пункте повреждены жилые дома".

Реклама:

Детали: К вечеру россияне нанесли авиационный удар по Золочевской общине. В селе Бугаи Вторые ранена 59-летняя женщина. По предварительным данным, по общине враг применил четыре КАБа.

Харьковская областьроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Харьковская область
Ситуация в Купянске – критическая: заходят ДРГ, враг поливает город огнем – глава ГВА
Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Харьковской области: погиб мужчина
Ночью россияне атаковали Краматорск, Никопольский и Харьковский районы: есть раненые
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: