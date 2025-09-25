Российские войска атаковали Харьковскую область: два человека пострадали

25 сентября российская армия атаковала Харьковскую область с помощью артиллерии и авиации, два человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 25 сентября около 12:00 войска РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Новоосиново Купянского района. Ранения получил 51-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В населенном пункте повреждены жилые дома".

Детали: К вечеру россияне нанесли авиационный удар по Золочевской общине. В селе Бугаи Вторые ранена 59-летняя женщина. По предварительным данным, по общине враг применил четыре КАБа.