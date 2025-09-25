КНДР перебуває на фінальній стадії розробки ракети, яка може вразити США – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон повідомив, що Північна Корея на фінальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка може вразити Сполучені Штати ядерною зброєю.

Джерело: Лі Дже Мьона цитує Reuters

Пряма мова: "Незалежно від того, чи йдеться про переговори зі США, чи про власний режим, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягати території США, нести ядерну бомбу і бомбардувати Сполучені Штати".

"Здається, вони ще не досягли успіху, але знаходяться на завершальному етапі, залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це теж, ймовірно, буде вирішено найближчим часом".

Деталі: Reuters нагадує, що в 2024 році Північна Корея запустила свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-19, яка полетіла далеко в космос. Експерти заявили, що такі ракети здатні вразити будь-яку ціль у Сполучених Штатах, хоча здатність Північної Кореї керувати ракетою та захищати боєголовку під час її повернення в атмосферу залишається під сумнівом.

Лідер Південної Кореї вважає, що президент США Дональд Трамп буде "єдиною" особою, яка може бути партнером у переговорах з Північною Кореєю. У серпні Трамп заявив, що хоче зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, можливо, вже цього року.

Лі Дже Мьон, який став президентом у червні, прагне поліпшити напружені відносини з Пхеньяном і запропонував діалог країнами, але Північна Корея відхилила такі заклики.

Він додав, що Північна Корея, очевидно, забезпечила себе достатньою кількістю ядерної зброї, і закликав до переговорів, щоб зупинити її потенційний продаж за кордон.