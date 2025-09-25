Все разделы
КНДР находится на финальной стадии разработки ракеты, которая может поразить США – президент Южной Кореи

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 22:45
КНДР находится на финальной стадии разработки ракеты, которая может поразить США – президент Южной Кореи
Ли Дже Мён. Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Президент Южной Кореи Ли Дже Мён сообщил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, которая может поразить Соединенные Штаты ядерным оружием.

Источник: Ли Дже Мёна цитирует Reuters

Прямая речь: "Независимо от того, идет ли речь о переговорах с США или о собственном режиме, они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты".

"Кажется, они еще не достигли успеха, но находятся на завершающем этапе, осталась только так называемая технология возвращения в атмосферу. Это тоже, вероятно, будет решено в ближайшее время".

Детали: Reuters напоминает, что в 2024 году Северная Корея запустила свою крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19, которая улетела далеко в космос. Эксперты заявили, что такие ракеты способны поразить любую цель в Соединенных Штатах, хотя способность Северной Кореи управлять ракетой и защищать боеголовку во время ее возвращения в атмосферу остается под сомнением.

Лидер Южной Кореи считает, что президент США Дональд Трамп будет "единственным" человеком, который может быть партнером в переговорах с Северной Кореей. В августе Трамп заявил, что хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, уже в этом году.

Ли Дже Мён, ставший президентом в июне, стремится улучшить напряженные отношения с Пхеньяном и предложил диалог.

КНДРЮжная Кореяядерное оружие
