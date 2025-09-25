Понад 150 боїв відбулось на фронті від початку доби – Генштаб

Від початку доби 25 вересня на фронті відбулось 157 бойових зіткнень, з них 56 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Реклама:

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дії окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Довгенького.

РЕКЛАМА:

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснюють одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців в напрямку Курилівки, бій триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставків.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 26 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районах Новоандріївки та Кам’янського.