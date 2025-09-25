Более 150 боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб

С начала суток 25 сентября на фронте произошло 157 боевых столкновений, из них 56 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "В целом, с начала суток произошло 157 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 71 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1440 дронов-камикадзе и осуществили 2991 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили девять штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Долгенького.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществляют одно штурмовое действие, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении Куриловки, бой продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголове, Заречное, Колодязи, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорваться в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 56 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономичное, Лесовка, Николаевка, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Гореховое, Дачное, Филия.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 26 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Сычнево, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Новогригоровка, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.