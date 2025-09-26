Навроцький заявив, що Польща не проти отримати ядерну зброю

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна не проти мати ядерну зброю та готова приєднатися участі в програмі НАТО "Ядерний обмін" (Nuclear Sharing).

Джерело: інтерв’ю Навроцького газеті Fakt

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістів, чи має намір Польща приєднатися до програми Nuclear Sharing, Навроцький наголосив, що це "було б хорошим рішенням".

Він підкреслив, що історичний досвід Польщі свідчить про те, що його країна "ніколи не використовує свою зброю для нападу на інші держави, чи то сусіди, чи то інші незалежні держави".

На думку Навроцького, наявність ядерної зброї та участь у програмі Nuclear Sharing не призведе до посилення потенційного конфлікту чи загрози агресії, а навпаки, надасть Польщі відчуття безпеки.

"Я відчуваю себе зобов'язаним робити все, що принесе безпеку Польщі, усвідомлюючи, що наші війни, які ми вели протягом століть, а особливо протягом XX століття, завжди були оборонними, тобто війнами на захист незалежності, на захист важливих для нас цінностей", – зазначив президент.

Довідково: Програма Nuclear Sharing є ініціативою ядерного стримування НАТО, яка дозволяє державам-членам Альянсу, що не мають власної ядерної зброї, отримати доступ до американських ядерних боєголовок.

Наразі в рамках цієї програми американська ядерна зброя розміщена на території Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів та Туреччини.

Передісторія: