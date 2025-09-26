Все разделы
Навроцкий заявил, что Польша не против получить ядерное оружие

Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 02:19
Кароль Навроцкий. Фото: Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна не против иметь ядерное оружие и готова присоединиться к участию в программе НАТО "Ядерный обмен" (Nuclear Sharing).

Источник: интервью Навроцкого газете Fakt

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, намерена ли Польша присоединиться к программе Nuclear Sharing, Навроцкий подчеркнул, что это "было бы хорошим решением".

Он подчеркнул, что исторический опыт Польши свидетельствует о том, что его страна "никогда не использует свое оружие для нападения на другие государства, будь то соседи или другие независимые государства".

По мнению Навроцкого, наличие ядерного оружия и участие в программе Nuclear Sharing не приведет к усилению потенциального конфликта или угрозы агрессии, а наоборот, придаст Польше чувство безопасности.

"Я чувствую себя обязанным делать все, что принесет безопасность Польше, осознавая, что наши войны, которые мы вели на протяжении веков, а особенно в течение XX века, всегда были оборонительными, то есть войнами в защиту независимости, в защиту важных для нас ценностей", – отметил президент.

Справочно: Программа Nuclear Sharing является инициативой ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет государствам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия, получить доступ к американским ядерным боеголовкам.

Сейчас в рамках этой программы американское ядерное оружие размещено на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Предыстория:

  • Глава польского правительства Дональд Туск ранее заявлял, что Польша подробно изучает предложение Франции о защите Европы "ядерным зонтиком", и отметил, что Польша была бы в большей безопасности, если бы имела "собственный ядерный арсенал".

ядерное оружиеПольша
ядерное оружие
