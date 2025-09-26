Прокуратура США висунула звинувачення проти колишнього директора ФБР після тиску Трампа

Прокуратура Східного округу штату Вірджинія висунула колишньому директору ФБР Джеймсу Комі звинувачення у неправдивих свідченнях перед Судовим комітетом Сенату у 2020 році та перешкоджанні правосуддю. Це сталося всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп зажадав від Міністерства юстиції "негайно" притягнути до відповідальності його опонентів.

Джерело: ABC News, CNN, Трамп в соцмережі Truth Social

Деталі: У заяві прокуратури Східного округу штату Вірджинія зазначається, що в разі доведення вини Комі загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Звинувачення було висунуто після того, як Трамп звільнив федерального прокурора Еріка Зіберта, який, за даними джерел ABC News, висловлював сумніви щодо правомірности відкриття справ проти Комі. На його місце президент негайно призначив Ліндсі Халліган – свою колишню адвокатку й помічницю Білого дому, попри те, що вона не мала досвіду роботи прокурором.

Дослівно ABC News: "На початку цього тижня федеральні прокурори у Вірджинії повідомили Халліган, що не можуть знайти достатніх підстав для висунення звинувачень проти Комі. Незважаючи на відсутність чітких доказів і етичні застереження щодо порушення справи без чітких підстав, Халліган звернулася до великого журі з проханням винести обвинувальний вирок, повідомили джерела".

Деталі: Протягом вихідних Трамп у соцмережах заявляв, що саме Халліган має "зрушити справу з місця". За інформацією CNN, цього тижня вона двічі відвідувала Міністерство юстиції, де брала участь в обговореннях щодо можливості висунення обвинувачень проти Комі.

"Я просто хочу, щоб люди діяли. І ми хочемо діяти швидко", – заявив Трамп журналістам у суботу, залишаючи Білий дім.

Пряма мова Трапа: "Один із найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася наша країна – Джеймс Комі, колишній корумпований глава ФБР. Він завдавав шкоди нашій країні протягом дуже довгого часу й тепер лише на початку шляху, щоб бути притягнутим до відповідальності за свої злочини проти нашої нації".

Деталі: Обвинувачення проти Комі стали найяскравішою демонстрацією того, що критики називають "кампанією відплати" Трампа, який використовує повноваження федерального уряду для помсти тим, кого вважає своїми ворогами, пише ABC News.

"Моє серце розбите через ситуацію в Міністерстві юстиції, але я маю велику довіру до федеральної судової системи і я невинний. Тож давайте проведемо суд і не втрачайте віру", – сказав Комі у відео опублікованому в Instagram.

Дослівно CNN: "Торговий радник Трампа Пітер Наварро цього тижня публічно закликав посадити Комі до в’язниці. Раніше Наварро сам відбував покарання у федеральній в’язниці за відмову виконувати повістки Конгресу в рамках розслідування спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, під час розслідування подій 6 січня 2021 року, що призвели до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Контекст: Трамп звільним Комі через його розслідування про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Після звільнення Комі оприлюднив записи власних розмов із Трампом, де президент, за його словами, тиснув на нього з вимогою припинити розслідування проти радника Трампа Майкла Флінна.

Відтоді Трамп неодноразово публічно атакував Комі, називаючи його "зрадником" і "брехуном", тоді як сам Комі критикував Трампа за спроби підірвати незалежність правоохоронних органів.