Прокуратура США выдвинула обвинения против бывшего директора ФБР после давления Трампа

Прокуратура Восточного округа штата Вирджиния выдвинула бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинения в даче ложных показаний перед Судебным комитетом Сената в 2020 году и препятствовании правосудию. Это произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции "немедленно" привлечь к ответственности его оппонентов.

Источник: ABC News, CNN, Трамп в соцсети Truth Social

Детали: В заявлении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния отмечается, что в случае доказательства вины Коми грозит до пяти лет лишения свободы.

Обвинение было выдвинуто после того, как Трамп уволил федерального прокурора Эрика Зиберта, который, по данным источников ABC News, выражал сомнения относительно правомерности возбуждения дел против Коми. На его место президент немедленно назначил Линдси Халлиган – свою бывшую адвокатку и помощницу Белого дома, несмотря на то, что она не имела опыта работы прокурором.

Дословно ABC News: "В начале этой недели федеральные прокуроры в Вирджинии сообщили Халлиган, что не могут найти достаточных оснований для предъявления обвинений Коми. Несмотря на отсутствие четких доказательств и этические предостережения относительно возбуждения дела без четких оснований, Халлиган обратилась к большому жюри с просьбой вынести обвинительный приговор, сообщили источники".

Детали: В течение выходных Трамп в соцсетях заявлял, что именно Халлиган должна "сдвинуть дело с места". По информации CNN, на этой неделе она дважды посещала Министерство юстиции, где участвовала в обсуждениях о возможности выдвижения обвинений против Коми.

"Я просто хочу, чтобы люди действовали. И мы хотим действовать быстро", – заявил Трамп журналистам в субботу, покидая Белый дом.

Прямая речь Трампа: "Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна, – Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Он наносил ущерб нашей стране в течение очень долгого времени и теперь только в начале пути, чтобы быть привлеченным к ответственности за свои преступления против нашей нации".

Детали: Обвинения против Коми стали ярчайшей демонстрацией того, что критики называют "кампанией возмездия" Трампа, который использует полномочия федерального правительства для мести тем, кого считает своими врагами, пишет ABC News.

"Мое сердце разбито из-за ситуации в Министерстве юстиции, но я очень доверяю федеральной судебной системе и я невиновен. Так что давайте проведем суд и не теряйте веру", — сказал Коми в видео, опубликованном в своем Instagram.

Дословно CNN: "Торговый советник Трампа Питер Наварро на этой неделе публично призвал посадить Коми в тюрьму. Ранее Наварро сам отбывал наказание в федеральной тюрьме за отказ выполнять повестки Конгресса в рамках расследования попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года, во время расследования событий 6 января 2021 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Контекст: Трамп уволил Коми из-за его расследования о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

После увольнения Коми обнародовал записи своих разговоров с Трампом, где президент, по его словам, давил на него с требованием прекратить расследование против советника Трампа Майкла Флинна.

С тех пор Трамп неоднократно публично атаковал Коми, называя его "предателем" и "лжецом", в то время как сам Коми критиковал Трампа за попытки подорвать независимость правоохранительных органов.