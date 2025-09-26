Усі розділи
У Росії зійшли з рейок 18 вагонів з бензином, спалахнула пожежа

Ірина БалачукП'ятниця, 26 вересня 2025, 09:47
Фото з Telegram-каналу Astra

18 вагонів з бензином зійшли з рейок і загорілися в Смоленській області Росії через зіткнення вантажного поїзда і вантажівки вранці 26 вересня.

Джерело: Московська залізниця в Telegram

Деталі: Надзвичайна подія сталася о 7:26 ранку між станціями Рудня і Голинки, що недалеко від кордону з Білоруссю.

Повідомляється, що водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед потягом, що наближався.

Дослівно московська залізниця: "Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. В результаті події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином з подальшим загорянням вантажу".

В результаті зіткнення машиніст і помічник машиніста отримали травми середньої тяжкості.

"Для усунення наслідків ДТП на місце направили 3 пожежних потяги, 4 відновлювальних потяги. Рух потягів на ділянці призупинено", – повідомили в московській залізниці.

