У Росії зійшли з рейок 18 вагонів з бензином, спалахнула пожежа

18 вагонів з бензином зійшли з рейок і загорілися в Смоленській області Росії через зіткнення вантажного поїзда і вантажівки вранці 26 вересня.

Джерело: Московська залізниця в Telegram

Деталі: Надзвичайна подія сталася о 7:26 ранку між станціями Рудня і Голинки, що недалеко від кордону з Білоруссю.

Повідомляється, що водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед потягом, що наближався.

Дослівно московська залізниця: "Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. В результаті події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином з подальшим загорянням вантажу".

В результаті зіткнення машиніст і помічник машиніста отримали травми середньої тяжкості.

Відео пожежі на залізничному переїзді в Смоленській області Росії, де вантажний поїзд, який перевозив бензин, зіткнувся з вантажівкою. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/2QX4Hcyg75 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2025

"Для усунення наслідків ДТП на місце направили 3 пожежних потяги, 4 відновлювальних потяги. Рух потягів на ділянці призупинено", – повідомили в московській залізниці.