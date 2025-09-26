Все разделы
В России сошли з рельс 18 вагонов с бензином, вспыхнул пожар

Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 09:47
В России сошли з рельс 18 вагонов с бензином, вспыхнул пожар
Фото из Telegram-канала Astra

18 вагонов с бензином сошли с рельсов и загорелись в Смоленской области России из-за столкновения грузового поезда и грузовика утром 26 сентября.

Источник: Московская железная дорога в Telegram

Детали: ЧП произошло 7:26 утра между станциями Рудня и Голынки, что недалеко от границы с Беларусью.

Сообщается, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Дословно МЖД: "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза".

В результате столкновения машинист и помощник машиниста получили травмы средней тяжести.

"Для устранения последствий ДТП на место направлены 3 пожарных поезда, 4 восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено", – сообщили в МЖД.

Росcия
В Москве заявили, что не знают ни о каких предупреждениях Европы об истребителях РФ
Россия за сутки потеряла еще 940 своих солдат – Генштаб
Беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России
