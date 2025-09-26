Брюссель підготував пропозицію кредиту Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів
Європейська комісія направила державам-членам ЄС документ з пропозицією використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico, яке ознайомилося з документом
Деталі: Ідею представили столицям країн напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю, де вони готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.
Загальні контури цієї схеми обговорювалися неформально протягом кількох тижнів. Згідно з планами, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.
І тоді ЄС компенсує витрати бельгійській фінансовій компанії Euroclear, яка зберігає заморожені російські активи.
Кредит Україні пропонують надавати траншами. Ці гроші можна буде використати як для "оборонного співробітництва", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.
Єврокомісія також запропонувала змінити правила продовження санкцій – перейти від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб знизити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.
Передісторія:
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав цю ідею у своїй статті у Financial Times у четвер – хоча наголосив, що кредит має фінансувати виключно військову допомогу.
- Санкції також перебувають на порядку денному сьогоднішнього засідання Coreper II, оскільки данське головування поспішає підготувати 19-й пакет до саміту лідерів у Копенгагені.
- Лідери ЄС зберуться у Копенгагені 1 жовтня, щоб обговорити, серед іншого, подальшу допомогу Україні за ширшого використання російських заморожених активів.