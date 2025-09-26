Брюссель підготував пропозицію кредиту Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів

Європейська комісія направила державам-членам ЄС документ з пропозицією використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico, яке ознайомилося з документом

Деталі: Ідею представили столицям країн напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю, де вони готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Загальні контури цієї схеми обговорювалися неформально протягом кількох тижнів. Згідно з планами, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

І тоді ЄС компенсує витрати бельгійській фінансовій компанії Euroclear, яка зберігає заморожені російські активи.

Кредит Україні пропонують надавати траншами. Ці гроші можна буде використати як для "оборонного співробітництва", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.

Єврокомісія також запропонувала змінити правила продовження санкцій – перейти від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб знизити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.

Передісторія: