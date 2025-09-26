Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Брюссель подготовил предложение о кредите Украине на 140 млрд евро за счет росактивов

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 26 сентября 2025, 11:36
Брюссель подготовил предложение о кредите Украине на 140 млрд евро за счет росактивов
Фото иллюстративное с сайта culture.ec.europa.eu

Европейская комиссия направила государствам-членам ЕС документ с предложением использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое ознакомилось с документом

Детали: Идею представили столицам стран накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить основу для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Реклама:

Общие контуры этой схемы обсуждались неформально в течение нескольких недель. Согласно планам, Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

И тогда ЕС компенсирует расходы бельгийской финансовой компании Euroclear, которая хранит замороженные российские активы.

Кредит Украине предлагают предоставлять траншами. Эти деньги можно будет использовать как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

РЕКЛАМА:

Еврокомиссия также предложила изменить правила продления санкций – перейти от единогласия к квалифицированному большинству, чтобы снизить риск блокирования процесса Венгрией и возврата активов России.

Предыстория:

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту идею в своей статье в Financial Times в четверг – хотя подчеркнул, что кредит должен финансировать исключительно военную помощь.
  • Санкции также находятся на повестке дня сегодняшнего заседания Coreper II, поскольку датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров в Копенгагене.
  • Лидеры ЕС соберутся в Копенгагене 1 октября, чтобы обсудить, среди прочего, дальнейшую помощь Украине при более широком использовании российских замороженных активов.

ЕврокомиссияУкраинаРосcиякредит
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Все новости...
Еврокомиссия
Президент Еврокомиссии подтвердила, что ЕС движется к полному отказу от энергоресурсов РФ
Президент Еврокомиссии допустила сбивание самолетов РФ, вторгающихся в небо стран НАТО
Урсула фон дер Ляен объявила о создании "группы доноров для Палестины"
Последние новости
09:24
фотоВ Киеве из-за атаки россиян есть повреждения в 5 районах – ГСЧС
08:55
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
08:40
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
08:24
фото, видео, обновлено от 01:46Россияне атаковали Запорожье: есть раненые, возникли пожары
07:38
В России заявили об атаке более 40 дронов на 8 областей
07:08
В войне против Украины Россия потеряла еще 1110 вояк
06:40
Во время комбинированной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию
05:42
ОбновленоПо всей Украине второй раз с начала суток объявляли воздушную тревогу
05:26
фото, обновленоПоследствия вражеской атаки на Киевщине: возникли пожары, есть пострадавшие
05:06
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: