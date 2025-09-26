Брюссель подготовил предложение о кредите Украине на 140 млрд евро за счет росактивов
Европейская комиссия направила государствам-членам ЕС документ с предложением использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое ознакомилось с документом
Детали: Идею представили столицам стран накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить основу для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.
Общие контуры этой схемы обсуждались неформально в течение нескольких недель. Согласно планам, Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.
И тогда ЕС компенсирует расходы бельгийской финансовой компании Euroclear, которая хранит замороженные российские активы.
Кредит Украине предлагают предоставлять траншами. Эти деньги можно будет использовать как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.
Еврокомиссия также предложила изменить правила продления санкций – перейти от единогласия к квалифицированному большинству, чтобы снизить риск блокирования процесса Венгрией и возврата активов России.
Предыстория:
- Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту идею в своей статье в Financial Times в четверг – хотя подчеркнул, что кредит должен финансировать исключительно военную помощь.
- Санкции также находятся на повестке дня сегодняшнего заседания Coreper II, поскольку датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров в Копенгагене.
- Лидеры ЕС соберутся в Копенгагене 1 октября, чтобы обсудить, среди прочего, дальнейшую помощь Украине при более широком использовании российских замороженных активов.