Брюссель подготовил предложение о кредите Украине на 140 млрд евро за счет росактивов

Европейская комиссия направила государствам-членам ЕС документ с предложением использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico, которое ознакомилось с документом

Детали: Идею представили столицам стран накануне встречи послов ЕС в пятницу, где они будут готовить основу для саммита европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Общие контуры этой схемы обсуждались неформально в течение нескольких недель. Согласно планам, Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

И тогда ЕС компенсирует расходы бельгийской финансовой компании Euroclear, которая хранит замороженные российские активы.

Кредит Украине предлагают предоставлять траншами. Эти деньги можно будет использовать как для "оборонного сотрудничества", так и для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

Еврокомиссия также предложила изменить правила продления санкций – перейти от единогласия к квалифицированному большинству, чтобы снизить риск блокирования процесса Венгрией и возврата активов России.

Предыстория: