Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk, які можуть долетіти до Москви – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 15:50
Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk, які можуть долетіти до Москви – ЗМІ
Дональд Трамп, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку попросив США про ракети Tomahawk, які дозволять вражати ціли у Москві.

Джерело: видання Telegraph з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, Зеленський сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе привести правителя РФ Володимира Путіна до переговорного столу щодо мирної угоди.

Кілька джерел повідомили виданню, що прохання було висловлено під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН і була оцінена як надзвичайно позитивна.

В інтерв'ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі в Москві.

"Президент Трамп знає, я вчора (сказав) йому, що нам потрібно одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", – сказав український президент після зустрічі з Трампом.

Окремо дипломатичні джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати "якнайпозитивніше".

Рубіо також повідомив, що президент США "дуже злий" на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні.

Невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США ракети Tomahawk, підкреслює видання.

Довідково: Крилаті ракети Tomahawk мають дальність від 1250 до 2500 км, залежно від модифікації, але експортні версії, як правило, мають дальність до 1600 км. Вони є ключовим засобом для далекого високоточного ураження в глибокому тилу противника.

Що було раніше:

  • 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
  • У липні ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає надання Україні навіть ракет Tomahawk, щоб вдарити по глибоких тилах РФ. 

ТрампЗеленськийросійсько-українська війна
