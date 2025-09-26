Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk, которые могут долететь до Москвы – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попросил США о ракетах Tomahawk, которые позволят поражать цели в Москве.

Источник: издание Telegraph со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, Зеленский сказал своему американскому коллеге, что высокотехнологичное оружие поможет привести правителя РФ Владимира Путина к переговорному столу по мирному соглашению.

Реклама:

Несколько источников сообщили изданию, что просьба была высказана во время встречи двух лидеров, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН и была оценена как чрезвычайно позитивная.

В интервью после встречи Зеленский сказал, что Трамп благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые позволят Киеву поражать цели в Москве.

"Президент Трамп знает, я вчера (сказал) ему, что нам нужна одна вещь. Нам это нужно, но это не означает, что мы будем это использовать. Потому что, если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", – сказал украинский президент после встречи с Трампом.

РЕКЛАМА:

Отдельно дипломатические источники сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио сказал европейским коллегам, что изменение тона Трампа в отношении Украины следует рассматривать "как можно более позитивно".

Рубио также сообщил, что президент США "очень зол" на Путина за то, что тот игнорирует его попытки положить конец трехлетней войне.

Неизвестно, будут ли успешными попытки Зеленского получить от США ракеты Tomahawk, подчеркивает издание.

Справочно: Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность от 1250 до 2500 км, в зависимости от модификации, но экспортные версии, как правило, имеют дальность до 1600 км. Они являются ключевым средством для дальнего высокоточного поражения в глубоком тылу противника.

Что предшествовало: