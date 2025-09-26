Усі розділи
Зеленський: В Україну залітали дрони-розвідники з Угорщини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 вересня 2025, 16:08
Зеленський: В Україну залітали дрони-розвідники з Угорщини
Зеленський і Сирський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського доручив перевірити інформацію про захід в повітряний простір України дронів, ймовірно угорських.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони.

Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

безпілотникиУгорщинаЗеленськийвійна
