Зеленський: В Україну залітали дрони-розвідники з Угорщини

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського доручив перевірити інформацію про захід в повітряний простір України дронів, ймовірно угорських.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони.

Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".