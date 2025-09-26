Зеленский: В Украину залетали дроны-разведчики из Венгрии

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поручил проверить информацию о вторжении в воздушное пространство Украины дронов, вероятно венгерских.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Главнокомандующий доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали вторжение в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны.

Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и незамедлительно доложить о каждом зафиксированном факте".