"Стіна дронів" на кордоні ЄС: міністри оборони 10 країн "узгодили найважливіші пункти"

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 16:55
Стіна дронів на кордоні ЄС: міністри оборони 10 країн узгодили найважливіші пункти
фото: getty images

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що очільники міністерств оборони десяти держав Європейського Союзу, міністр оборони України Денис Шмигаль та представники НАТО у якості спостерігачів у п’ятницю, 26 вересня, під час відеоконференції обговорили створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

Джерело: "Європейської правди"

Пряма мова: "Сьогодні ми зібрали міністрів оборони прифронтових країн – Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також до нас приєдналися Угорщина та Словаччина. Також були присутні представники головування Данії в Раді ЄС та міністр оборони Данії".

Деталі: Він пояснив, що "стіна дронів" розглядається як частина більшого проєкту, який зараз називається "Вартовий східного флангу" (Eastern Flank Watch), що має три компоненти: наземний (охорона кордонів ЄС), морський ("морська стіна" для захисту від будь-яких провокацій з моря) та повітряний ("стіна дронів").

"На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій. Ми узгодили найважливіші пункти: Eastern Flank Watch зі "стіною дронів" у його центрі… Разом із прифронтовими партнерами та безцінним досвідом України ми досягли спільного розуміння його проєктування". – уточнив єврокомісар.

Він додав, що представники НАТО доєдналися у ролі спостерігачів.

"Ми мали дуже хорошу нагоду та приділили багато уваги дуже змістовній та інформативній презентації міністра оборони України. Денис Шмигаль поділився справді безцінним, перевіреним у боях досвідом", – розповів Кубілюс. 

Що було раніше:

безпілотникиЄСУкраїна
