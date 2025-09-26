"Стена дронов" на границе ЕС: министры обороны 10 стран "согласовали важнейшие пункты"

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что главы министерств обороны десяти государств Европейского Союза, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и представители НАТО в качестве наблюдателей в пятницу, 26 сентября, во время видеоконференции обсудили создание "стены дронов" на восточной границе ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня мы собрали министров обороны прифронтовых стран – Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, а также к нам присоединились Венгрия и Словакия. Также присутствовали представители председательства Дании в Совете ЕС и министр обороны Дании".

Реклама:

Детали: Он пояснил, что "стена дронов" рассматривается как часть большего проекта, который сейчас называется "Часовой восточного фланга" (Eastern Flank Watch), который имеет три компонента: наземный (охрана границ ЕС), морской ("морская стена" для защиты от любых провокаций с моря) и воздушный ("стена дронов").

"На сегодняшней встрече мы договорились перейти от обсуждений к конкретным действиям. Мы согласовали важнейшие пункты: Eastern Flank Watch со "стеной дронов" в его центре... Вместе с прифронтовыми партнерами и бесценным опытом Украины мы достигли общего понимания его проектирования", – уточнил еврокомиссар.

Он добавил, что представители НАТО присоединились в роли наблюдателей.

РЕКЛАМА:

"Мы имели очень хорошую возможность и уделили много внимания очень содержательной и информативной презентации министра обороны Украины. Денис Шмыгаль поделился действительно бесценным, проверенным в боях опытом", – рассказал Кубилюс.

Что предшествовало: