Глава МЗС Німеччини попередив, що у Росії немає жодного шансу перемогти НАТО

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 18:38
Глава МЗС Німеччини попередив, що у Росії немає жодного шансу перемогти НАТО
Йоганн Вадефуль. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готовий захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення, і у Росії не буде жодного шансу перемогти Альянс.

Джерело: Вадефуль в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Тому ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде жодного шансу перемогти нас".

Деталі: Попередження глави німецької дипломатії є останнім знаком розчарування Європи тим, що він назвав спробою правителя РФ Володимира Путіна випробувати обороноздатність НАТО.

Він також повторив попередження Німеччини і її союзників про те, що Росія може бути в змозі напасти на територію НАТО до кінця десятиліття.

Він згадав про різке збільшення військових витрат, яке керівна коаліція канцлера Фрідріха Мерца розпочала в рамках обіцянки перетворити збройні сили Німеччини на найсильнішу армію в Європі.

Що було раніше:

  • Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що Росія наразі не здатна напасти на НАТО.
  • Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні.
  • Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.
  • Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.

НАТОРосіяНімеччина
