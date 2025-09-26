Глава МЗС Німеччини попередив, що у Росії немає жодного шансу перемогти НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готовий захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення, і у Росії не буде жодного шансу перемогти Альянс.

Джерело: Вадефуль в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Тому ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде жодного шансу перемогти нас".

Деталі: Попередження глави німецької дипломатії є останнім знаком розчарування Європи тим, що він назвав спробою правителя РФ Володимира Путіна випробувати обороноздатність НАТО.

Він також повторив попередження Німеччини і її союзників про те, що Росія може бути в змозі напасти на територію НАТО до кінця десятиліття.

Він згадав про різке збільшення військових витрат, яке керівна коаліція канцлера Фрідріха Мерца розпочала в рамках обіцянки перетворити збройні сили Німеччини на найсильнішу армію в Європі.

Що було раніше: