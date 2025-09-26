Глава МИД Германии предупредил, что у России нет ни единого шанса победить НАТО
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, и у России не будет ни единого шанса победить Альянс.
Источник: Вадефуль в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет ни единого шанса победить нас".
Детали: Предупреждение главы немецкой дипломатии является последним признаком разочарования Европы тем, что он назвал попыткой правителя РФ Владимира Путина испытать обороноспособность НАТО.
Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.
Он упомянул о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы Германии в самую сильную армию в Европе.
Что предшествовало:
- Президент Румынии Никушор Дан считает, что Россия пока не способна напасть на НАТО.
- Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине.
- Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.
- В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.