Глава МИД Германии предупредил, что у России нет ни единого шанса победить НАТО

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 26 сентября 2025, 18:38
Глава МИД Германии предупредил, что у России нет ни единого шанса победить НАТО
Иоганн Вадефуль. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, и у России не будет ни единого шанса победить Альянс.

Источник: Вадефуль в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет ни единого шанса победить нас".

Детали: Предупреждение главы немецкой дипломатии является последним признаком разочарования Европы тем, что он назвал попыткой правителя РФ Владимира Путина испытать обороноспособность НАТО.

Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Он упомянул о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы Германии в самую сильную армию в Европе.

Что предшествовало:

  • Президент Румынии Никушор Дан считает, что Россия пока не способна напасть на НАТО.
  • Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине.
  • Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.
  • В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.

НАТОРосcияГермания
