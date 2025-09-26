Глава МИД Германии предупредил, что у России нет ни единого шанса победить НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, и у России не будет ни единого шанса победить Альянс.

Источник: Вадефуль в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет ни единого шанса победить нас".

Детали: Предупреждение главы немецкой дипломатии является последним признаком разочарования Европы тем, что он назвал попыткой правителя РФ Владимира Путина испытать обороноспособность НАТО.

Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Он упомянул о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы Германии в самую сильную армию в Европе.

