Сійярто засумнівався у вступі України в ЄС після заборони в′їзду 3 угорським високопосадовцям

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 19:00
Сійярто засумнівався у вступі України в ЄС після заборони в′їзду 3 угорським високопосадовцям
Петер Сійярто. Фото - Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поставив під сумнів подальший рух України до ЄС після заборони вʼїзду трьом угорським військовим високопосадовцям у відповідь на аналогічні дії Будапешта.

Джерело: Сійярто у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Сійярто у своєму дописі поскаржився на те, що Україна нібито "протягом десяти років проводить антиугорську політику".

"Угорська громада в Закарпатті була позбавлена своїх прав, угорця забили до смерті під час примусового призову до армії, було скоєно напад на нафтопровід, який має важливе значення для енергозабезпечення Угорщини, а тепер угорським військовим керівникам заборонено в'їжджати на територію України", – перелічив він.

Глава угорського МЗС після цього написав, що на такі нібито дії Києва навряд чи можна відповісти підтримкою його євроінтеграції.

"І натомість вони очікують нашої підтримки їхнього вступу до ЄС? Та вони, певно, жартують", – сказав Сійярто.

Цей допис зʼявився після того, як глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна у відповідь на дії Угорщини заборонила в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям.

Це дзеркальна відповідь на заборону Угорщиною на в'їзд для низки українських військових посадовців, яку Сибіга назвав "безпідставною".

