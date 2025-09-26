Усі розділи
На Кіровоградщині прокурори за добу вручили 18 підозр в незаконному збагаченні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 19:25
На Кіровоградщині прокурори за добу вручили 18 підозр в незаконному збагаченні
Фото - Офіс генпрокурора

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами області упродовж останньої доби повідомили про підозру 18 очільникам громад, депутатам, підрядникам, постачальникам.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Йдеться про такі порушення від посадових осіб, депутатів та підприємців:

  • Виконавчий директор ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за попередньою змовою з головним інженером та маркшейдером товариства здійснили незаконне видобування 42 тис. тонн корисних копалин загальнодержавного значення – мігматиту, шляхом проведення вибухових робіт після завершення дії дозволу на користування надрами. Збитки навколишньому природному середовищу становлять 43 млн гривень.
  • Також у незаконній порубці 225 дерев, чим була нанесена шкода в розмірі 5 млн грн. підозрюють посадовця філії "Оникіївське лісове господарство" ДП "Ліси України".
  • Директор ТОВ заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття в смт. Устинівка Кропивницького району.
  • А підприємець унаслідок неналежного здійснення технічного нагляду за цими роботами допустив завищення їх вартості. Розмір завданих збитків складає 1,6 млн гривень.
  • Екс-начальник відділу архітектури Знам’янської РДА видав будівельні паспорти щодо належності об’єктів до домогосподарств, внаслідок чого фізична особа шахрайським шляхом заволоділа компенсацією від продажу електричної енергії за "зеленим тарифом" в розмірі 17,4 млн гривень.
  • Кетрисанівський сільський голова незаконно виплачував заробітню плату працівникам в розмірі 3,5 млн гривень.
  • Ще одна фізична особа – підприємець заволоділа бюджетними коштами під час постачання вугілля закладу освіти Олександрійського району, чим спричинила збитки в розмірі 1,7 млн гривень.
  • Директор малого підприємства у формі ТОВ у змові з колегами та підприємцями постачали пісок за завищеною вартістю. Завданий збиток – 1 млн грн.
  • Ще один директор ТОВ заволодів 77 тоннами насіння соняшника, що належало одному з закладів освіти Кропивницького району. Розмір завданих збитків сягає 774 тис. гривень.
  • ВО директора "Попаснянської міської багатопрофільної лікарні", релокованої з Луганщини, здійснив розтрату бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання за завищеною вартістю. Збитки державі складають 438 тис. гривень.
  • Директор товариства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту будівлі міської лікарні № 1 в м. Олександрія, спричинивши 180 тис. гривень збитків державі.
  • Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району вніс недостовірні відомості щодо належного йому майна на суму 4,4 млн гривень до декларації.
 
Фото - Офіс генпрокурора
 
Фото - Офіс генпрокурора
 
Фото - Офіс генпрокурора

Дослівно: "Загальна сума встановлених збитків державі та вартість незадекларованого майна у цих кримінальних провадженнях становить майже 80 млн грн.

Наразі у кримінальних провадженнях тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, та завершення досудового розслідування.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад".

Кіровоградська областькорупціяпрокуратура
