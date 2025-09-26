В Кировоградской области прокуроры за сутки вручили 18 подозрений в незаконном обогащении
Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области за последние сутки сообщили о подозрении 18 руководителям общин, депутатам, подрядчикам, поставщикам.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Речь идет о следующих нарушениях со стороны должностных лиц, депутатов и предпринимателей:
- Исполнительный директор ПАО "Гайворонский специализированный карьер" по предварительному сговору с главным инженером и маркшейдером общества осуществили незаконную добычу 42 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – мигматита, путем проведения взрывных работ после истечения срока действия разрешения на пользование недрами. Ущерб окружающей среде составляет 43 млн гривен.
- Также в незаконной вырубке 225 деревьев, чем был нанесен ущерб в размере 5 млн грн, подозревают должностного лица филиала "Оникийское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".
- Директор ООО завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по ремонту дорожного покрытия в пгт. Устиновка Кропивницкого района.
- А предприниматель в результате ненадлежащего осуществления технического надзора за этими работами допустил завышение их стоимости. Размер нанесенного ущерба составляет 1,6 млн гривен.
- Экс-начальник отдела архитектуры Знаменской РГА выдал строительные паспорта о принадлежности объектов к домохозяйствам, в результате чего физическое лицо мошенническим путем завладело компенсацией от продажи электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере 17,4 млн гривен.
- Кетрисановский сельский голова незаконно выплачивал заработную плату работникам в размере 3,5 млн гривен.
- Еще одно физическое лицо – предприниматель завладело бюджетными средствами при поставке угля учебному заведению Александрийского района, чем причинило ущерб в размере 1,7 млн гривен.
- Директор малого предприятия в форме ООО в сговоре с коллегами и предпринимателями поставлял песок по завышенной стоимости. Нанесенный ущерб – 1 млн грн.
- Еще один директор ООО завладел 77 тоннами семян подсолнечника, принадлежавших одному из учебных заведений Кропивницкого района. Размер нанесенного ущерба достигает 774 тыс. гривен.
- В.О. директора "Попаснянской городской многопрофильной больницы", перемещенной из Луганской области, совершил растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования по завышенной стоимости. Ущерб государству составляет 438 тыс. гривен.
- Директор общества завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте здания городской больницы № 1 в г. Александрия, причинив 180 тыс. гривен ущерба государству.
- Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе на сумму 4,4 млн гривен в декларацию.
Дословно: "Общая сумма установленных убытков государству и стоимость незадекларированного имущества в этих уголовных производствах составляет почти 80 млн грн.
В настоящее время в уголовных производствах продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, и завершение досудебного расследования.
Подготовлено ходатайство об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей".