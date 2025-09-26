В Кировоградской области прокуроры за сутки вручили 18 подозрений в незаконном обогащении

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области за последние сутки сообщили о подозрении 18 руководителям общин, депутатам, подрядчикам, поставщикам.

Детали: Речь идет о следующих нарушениях со стороны должностных лиц, депутатов и предпринимателей:

Исполнительный директор ПАО "Гайворонский специализированный карьер" по предварительному сговору с главным инженером и маркшейдером общества осуществили незаконную добычу 42 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – мигматита, путем проведения взрывных работ после истечения срока действия разрешения на пользование недрами. Ущерб окружающей среде составляет 43 млн гривен.

Также в незаконной вырубке 225 деревьев, чем был нанесен ущерб в размере 5 млн грн, подозревают должностного лица филиала "Оникийское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

Директор ООО завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по ремонту дорожного покрытия в пгт. Устиновка Кропивницкого района.

А предприниматель в результате ненадлежащего осуществления технического надзора за этими работами допустил завышение их стоимости. Размер нанесенного ущерба составляет 1,6 млн гривен.

Экс-начальник отдела архитектуры Знаменской РГА выдал строительные паспорта о принадлежности объектов к домохозяйствам, в результате чего физическое лицо мошенническим путем завладело компенсацией от продажи электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере 17,4 млн гривен.

Кетрисановский сельский голова незаконно выплачивал заработную плату работникам в размере 3,5 млн гривен.

Еще одно физическое лицо – предприниматель завладело бюджетными средствами при поставке угля учебному заведению Александрийского района, чем причинило ущерб в размере 1,7 млн гривен.

Директор малого предприятия в форме ООО в сговоре с коллегами и предпринимателями поставлял песок по завышенной стоимости. Нанесенный ущерб – 1 млн грн.

Еще один директор ООО завладел 77 тоннами семян подсолнечника, принадлежавших одному из учебных заведений Кропивницкого района. Размер нанесенного ущерба достигает 774 тыс. гривен.

В.О. директора "Попаснянской городской многопрофильной больницы", перемещенной из Луганской области, совершил растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования по завышенной стоимости. Ущерб государству составляет 438 тыс. гривен.

Директор общества завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте здания городской больницы № 1 в г. Александрия, причинив 180 тыс. гривен ущерба государству.

Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе на сумму 4,4 млн гривен в декларацию.

Фото - Офис генпрокурора

Дословно: "Общая сумма установленных убытков государству и стоимость незадекларированного имущества в этих уголовных производствах составляет почти 80 млн грн.

В настоящее время в уголовных производствах продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, и завершение досудебного расследования.

Подготовлено ходатайство об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей".