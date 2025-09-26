Все разделы
В Кировоградской области прокуроры за сутки вручили 18 подозрений в незаконном обогащении

Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 19:25
В Кировоградской области прокуроры за сутки вручили 18 подозрений в незаконном обогащении
Фото - Офис генпрокурора

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами области за последние сутки сообщили о подозрении 18 руководителям общин, депутатам, подрядчикам, поставщикам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Речь идет о следующих нарушениях со стороны должностных лиц, депутатов и предпринимателей:

  • Исполнительный директор ПАО "Гайворонский специализированный карьер" по предварительному сговору с главным инженером и маркшейдером общества осуществили незаконную добычу 42 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения – мигматита, путем проведения взрывных работ после истечения срока действия разрешения на пользование недрами. Ущерб окружающей среде составляет 43 млн гривен.
  • Также в незаконной вырубке 225 деревьев, чем был нанесен ущерб в размере 5 млн грн, подозревают должностного лица филиала "Оникийское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".
  • Директор ООО завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по ремонту дорожного покрытия в пгт. Устиновка Кропивницкого района.
  • А предприниматель в результате ненадлежащего осуществления технического надзора за этими работами допустил завышение их стоимости. Размер нанесенного ущерба составляет 1,6 млн гривен.
  • Экс-начальник отдела архитектуры Знаменской РГА выдал строительные паспорта о принадлежности объектов к домохозяйствам, в результате чего физическое лицо мошенническим путем завладело компенсацией от продажи электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере 17,4 млн гривен.
  • Кетрисановский сельский голова незаконно выплачивал заработную плату работникам в размере 3,5 млн гривен.
  • Еще одно физическое лицо – предприниматель завладело бюджетными средствами при поставке угля учебному заведению Александрийского района, чем причинило ущерб в размере 1,7 млн гривен.
  • Директор малого предприятия в форме ООО в сговоре с коллегами и предпринимателями поставлял песок по завышенной стоимости. Нанесенный ущерб – 1 млн грн.
  • Еще один директор ООО завладел 77 тоннами семян подсолнечника, принадлежавших одному из учебных заведений Кропивницкого района. Размер нанесенного ущерба достигает 774 тыс. гривен.
  • В.О. директора "Попаснянской городской многопрофильной больницы", перемещенной из Луганской области, совершил растрату бюджетных средств при закупке медицинского оборудования по завышенной стоимости. Ущерб государству составляет 438 тыс. гривен.
  • Директор общества завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте здания городской больницы № 1 в г. Александрия, причинив 180 тыс. гривен ущерба государству.
  • Депутат Надлацкого сельского совета Новоукраинского района внес недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе на сумму 4,4 млн гривен в декларацию.
 
Фото - Офис генпрокурора
 
Фото - Офис генпрокурора
 
Фото - Офис генпрокурора

Дословно: "Общая сумма установленных убытков государству и стоимость незадекларированного имущества в этих уголовных производствах составляет почти 80 млн грн.

В настоящее время в уголовных производствах продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений, и завершение досудебного расследования.

Подготовлено ходатайство об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей".

Кировоградская областькоррупцияпрокуратура
