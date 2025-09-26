Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Угорщини стверджує, що не причетне до запусків дронів в Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 20:51
Міноборони Угорщини стверджує, що не причетне до запусків дронів в Україну
Прапор Угорщини. Фото - getty images

Угорське Міністерство оборони заявило, що не причетне до запусків дронів у бік України, про що у пʼятницю сказав президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар відомства порталу Telex

Деталі: В Міноборони Угорщини сказали, що "заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності".

Реклама:

"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", – додали там.

Оборонне відомство Угорщини також нагадало, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", – сказали там.

РЕКЛАМА:

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Сійярто, коментуючи заяву Володимира Зеленського про дрони, які могли залетіти з Угорщини, сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Глава МЗС України у відповідь написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, служіння як лакей Кремля".

Угорщинабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Усі новини...
Угорщина
Зеленський попередив про відповідь військових, якщо дрони з Угорщини залетять повторно
Сибіга відреагував на хамські звинувачення Сійярто в бік Зеленського
Сійярто засумнівався у вступі України в ЄС після заборони в′їзду 3 угорським високопосадовцям
Останні новини
09:24
фотоУ Києві через атаку росіян є пошкодження у 5 районах – ДСНС
08:55
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
08:40
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
08:24
фото, відео, оновлено від 01:46Росіяни атакували Запоріжжя: понад 20 поранених, вирують пожежі
07:38
У Росії заявили про атаку понад 40 дронів на 8 областей
07:08
У війні проти України Росія втратила ще 1110 вояк
06:40
Під час комбінованої атаки РФ на Україну Польща піднімала авіацію
05:42
оновленоПо всій Україні вдруге з початку доби оголошували повітряну тривогу
05:26
фото, оновленоНаслідки ворожої атаки на Київщині: виникли пожежі, є потерпілі
05:06
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: