Навроцький підписав закон про допомогу українцям у Польщі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 21:25
Навроцький підписав закон про допомогу українцям у Польщі
Кароль Навроцький. фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України, який розв'язує питання їхнього статусу в Польщі після 30 вересня.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це у пʼятницю повідомив глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький

Деталі: Богуцький оголосив, що Навроцький підписав три закони, серед яких – і ухвалений нещодавно парламентом закон про допомогу українцям.

Глава канцелярії президента Польщі додав, що Навроцький більше не підпише жодного іншого закону про допомогу громадянам України.

"Ми повинні перейти до нормальних правил щодо громадян України. Уряд має на це пів року. Президент сьогодні надсилає дуже чіткий сигнал – кінець з преференціями, з особливими умовами. Ці питання потрібно вирішувати на основі загальних правил, які стосуються всіх", – додав він.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

Новий закон, екстрено підготовлений урядом Польщі, парламент остаточно схвалив 17 вересня.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.

Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Покарати українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі.

Польщабіженцідопомога Україні
