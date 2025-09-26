Навроцкий подписал закон о помощи украинцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, который решает вопрос их статуса в Польше после 30 сентября.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом в пятницу сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

Детали: Богуцкий объявил, что Навроцкий подписал три закона, среди которых – и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.

Реклама:

Глава канцелярии президента Польши добавил, что Навроцкий больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. У правительства есть на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал – конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", – добавил он.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

РЕКЛАМА:

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Наказать украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши.