Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Навроцкий подписал закон о помощи украинцам в Польше

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 21:25
Навроцкий подписал закон о помощи украинцам в Польше
Кароль Навроцкий. фото: Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, который решает вопрос их статуса в Польше после 30 сентября.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом в пятницу сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

Детали: Богуцкий объявил, что Навроцкий подписал три закона, среди которых – и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.

Реклама:

Глава канцелярии президента Польши добавил, что Навроцкий больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. У правительства есть на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал – конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", – добавил он.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

РЕКЛАМА:

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Наказать украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши.

Польшабеженцыпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Зеленский: Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, то должна знать, что будет блэкаут и в Москве
Бывший европарламентарий признал получение взяток от украинского экс-нардепа Волошина
Все новости...
Польша
Туск: у России злые намерения в отношении всего мира
Польша открыла границу с Беларусью: просит своих граждан немедленно возвращаться
В пунктах пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчева" возможны задержки движения
Последние новости
03:58
Воздушные силы предупредили о возможных пусках крылатых ракет российскими Ту-95
03:32
В Киевской области ПВО работает по российским беспилотникам
03:24
Партизаны нарушили логистику врага в оккупированной Волновахе Донецкой области – "Атеш"
02:30
ОбновленоВ Украине объявляли воздушнаю тревогу из-за взлета российского МиГа
01:46
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
01:08
"Позорное решение" – в МИД Украины отреагировали на возвращение россиян и белорусов на паралимпиады
00:49
Что посмотреть в октябре: топ-7 сериалов
00:26
НАТО усиливает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании – Reuters
23:51
В пригороде Херсона вражеский дрон ранил мужчину, он в тяжелом состоянии
23:49
Куда поехать в Польше и Венгрии: туристические маршруты недалеко от границы с Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: