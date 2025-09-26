У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена
П'ятниця, 26 вересня 2025, 21:51
Увечері 26 вересня у Кривому Розі невідомий застрелив чоловіка, ще одна людина поранена, нападника розшукують.
Джерело: поліція Дніпропетровської області, "Суспільне"
Дослівно: "Поліція Кривого Рогу працює на місці вбивства у Покровському районі.
За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено".
Деталі: Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.
Для розшуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.
Оновлено: За даними джерел "Суспільного", загиблий – президент місцевої федерації самбо Євген Понирко.