У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена

Увечері 26 вересня у Кривому Розі невідомий застрелив чоловіка, ще одна людина поранена, нападника розшукують.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, "Суспільне"

Дослівно: "Поліція Кривого Рогу працює на місці вбивства у Покровському районі.

За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено".

Деталі: Повідомлення до поліції надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.

Для розшуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

Оновлено: За даними джерел "Суспільного", загиблий – президент місцевої федерації самбо Євген Понирко.