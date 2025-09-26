Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге застрелили мужчину, еще один человек ранен

Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 21:51
В Кривом Роге застрелили мужчину, еще один человек ранен
Natnan Srisuwan/Getty Images

Вечером 26 сентября в Кривом Роге неизвестный застрелил мужчину, еще один человек ранен, нападавшего разыскивают.

Источник: полиция Днепропетровской области, "Суспільне"

Дословно: "Полиция Кривого Рога работает на месте убийства в Покровском районе.

Реклама:

По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один человек ранен".

Детали: Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20 часов вечера.

Для розыска и задержания нападавшего в области проводится специальная полицейская операция.

РЕКЛАМА:

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

Обновлено: По данным источников "Суспільного", погибший – президент местной федерации самбо Евгений Понирко.

Днепропетровская областьКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Зеленский: Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, то должна знать, что будет блэкаут и в Москве
Бывший европарламентарий признал получение взяток от украинского экс-нардепа Волошина
Все новости...
Днепропетровская область
Сырский: Россияне в Днепропетровской области не имеют сил для наступления, их присутствие – декларативное
Россияне продвинулись в двух областях, увеличив зону контроля на 7,8 км² – СМИ
Россияне более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область: погиб человек, еще 10 пострадали
Последние новости
03:58
Воздушные силы предупредили о возможных пусках крылатых ракет российскими Ту-95
03:32
В Киевской области ПВО работает по российским беспилотникам
03:24
Партизаны нарушили логистику врага в оккупированной Волновахе Донецкой области – "Атеш"
02:30
ОбновленоВ Украине объявляли воздушнаю тревогу из-за взлета российского МиГа
01:46
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
01:08
"Позорное решение" – в МИД Украины отреагировали на возвращение россиян и белорусов на паралимпиады
00:49
Что посмотреть в октябре: топ-7 сериалов
00:26
НАТО усиливает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании – Reuters
23:51
В пригороде Херсона вражеский дрон ранил мужчину, он в тяжелом состоянии
23:49
Куда поехать в Польше и Венгрии: туристические маршруты недалеко от границы с Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: