В Кривом Роге застрелили мужчину, еще один человек ранен
Вечером 26 сентября в Кривом Роге неизвестный застрелил мужчину, еще один человек ранен, нападавшего разыскивают.
Источник: полиция Днепропетровской области, "Суспільне"
Дословно: "Полиция Кривого Рога работает на месте убийства в Покровском районе.
По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один человек ранен".
Детали: Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20 часов вечера.
Для розыска и задержания нападавшего в области проводится специальная полицейская операция.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.
Обновлено: По данным источников "Суспільного", погибший – президент местной федерации самбо Евгений Понирко.