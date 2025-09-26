В Кривом Роге застрелили мужчину, еще один человек ранен

Вечером 26 сентября в Кривом Роге неизвестный застрелил мужчину, еще один человек ранен, нападавшего разыскивают.

Источник: полиция Днепропетровской области, "Суспільне"

Дословно: "Полиция Кривого Рога работает на месте убийства в Покровском районе.

По предварительной информации, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один человек ранен".

Детали: Сообщение в полицию поступило 26 сентября около 20 часов вечера.

Для розыска и задержания нападавшего в области проводится специальная полицейская операция.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в ЕРДР.

Обновлено: По данным источников "Суспільного", погибший – президент местной федерации самбо Евгений Понирко.