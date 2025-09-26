Усі розділи
Від початку доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 23:15
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загарбники завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 24 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Генштаб
Генштаб: Афіпський НПЗ в Росії уразили Сил безпілотних систем
На фронті 200 зіткнень з ворогом, з них 67 на Покровському напрямку – Генштаб
Понад 150 боїв відбулось на фронті від початку доби – Генштаб
