С начала суток на фронте произошло 160 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Захватчики нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2000 дронов-камикадзе и осуществили 3277 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили две тщетные штурмовые операции, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Колодязи, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек.

На Торецком направлении россияне 24 раза атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Червоный Лиман, Родинское, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Гореховое, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филия.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сычнево, Сосновка, Комышуваха и Калиновское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста.