У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 вересня 2025, 23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Вікторія Фуртуне. Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія Молдови 26 вересня прийняла рішення зняти з виборів праву партію Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне, яка закликала до анексії частини Одеської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: Віцепрезидент ЦВК Молдови Павло Постика запропонував виключити Moldova Mare з перегонів, зазначивши, що ця партія діє як наступниця партії "Шор", яка була визнана неконституційною.

Підставами для цього були використання партією фінансів і ресурсів, не задекларованих у звітності, використанням грошей, отриманих з-за кордону, а також наданням виборцям грошей, товарів, послуг або інших вигод.

Також Moldova Mare звинувачується в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками інших партій, повʼязаних із Шором.

Вікторія Фуртуне відкинула звинувачення і вимагала відводу кількох членів ЦВК, звинувачуючи у "політичному переслідуванні" її партії. Однак ці вимоги не були прийняті.

Після рішення ЦВК Фуртуна заявила, що оскаржить його в Апеляційному суді.

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її створила і очолює Вікторія Фуртуне – людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.

Одеська областьМолдова
Одеська область
На Одещині СБУ викрила керівництво "оновленої МСЕК" на схемі з фіктивними довідками
Росіяни атакували чотири області: загинули троє людей, вісімнадцять поранені
Санду: Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область
