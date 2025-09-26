У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину

Центральна виборча комісія Молдови 26 вересня прийняла рішення зняти з виборів праву партію Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне, яка закликала до анексії частини Одеської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV8

Деталі: Віцепрезидент ЦВК Молдови Павло Постика запропонував виключити Moldova Mare з перегонів, зазначивши, що ця партія діє як наступниця партії "Шор", яка була визнана неконституційною.

Підставами для цього були використання партією фінансів і ресурсів, не задекларованих у звітності, використанням грошей, отриманих з-за кордону, а також наданням виборцям грошей, товарів, послуг або інших вигод.

Також Moldova Mare звинувачується в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками інших партій, повʼязаних із Шором.

Вікторія Фуртуне відкинула звинувачення і вимагала відводу кількох членів ЦВК, звинувачуючи у "політичному переслідуванні" її партії. Однак ці вимоги не були прийняті.

Після рішення ЦВК Фуртуна заявила, що оскаржить його в Апеляційному суді.

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її створила і очолює Вікторія Фуртуне – людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

