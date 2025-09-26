Все разделы
В Молдове сняли с выборов партию, глава которой посягала на Одесскую область

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 сентября 2025, 23:44
Виктория Фуртуне. Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия Молдовы 26 сентября приняла решение снять с выборов правую партию Moldova Mare ("Великая Молдова") Виктории Фуртуне, которая призывала к аннексии части Одесской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: Вице-президент ЦИК Молдовы Павел Постика предложил исключить Moldova Mare из гонки, отметив, что эта партия действует как преемница партии "Шор", которая была признана неконституционной.

Основаниями для этого были использование партией финансов и ресурсов, не задекларированных в отчетности, использование денег, полученных из-за рубежа, а также предоставление избирателям денег, товаров, услуг или других выгод.

Также Moldova Mare обвиняется в участии в замаскированном избирательном блоке вместе с представителями других партий, связанных с Шором.

Виктория Фуртуне отвергла обвинения и потребовала отвода нескольких членов ЦИК, обвиняя в "политическом преследовании" ее партии. Однако эти требования не были приняты.

После решения ЦИК Фуртуна заявила, что обжалует его в Апелляционном суде.

Формальная идеология Moldova Mare – молдавский национализм, но на практике это виртуальная партия. Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне – человек молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

Она, наряду с рядом молдавских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Одесская область Молдова
