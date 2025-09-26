Центральная избирательная комиссия Молдовы 26 сентября приняла решение снять с выборов правую партию Moldova Mare ("Великая Молдова") Виктории Фуртуне, которая призывала к аннексии части Одесской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: Вице-президент ЦИК Молдовы Павел Постика предложил исключить Moldova Mare из гонки, отметив, что эта партия действует как преемница партии "Шор", которая была признана неконституционной.

Реклама:

Основаниями для этого были использование партией финансов и ресурсов, не задекларированных в отчетности, использование денег, полученных из-за рубежа, а также предоставление избирателям денег, товаров, услуг или других выгод.

Также Moldova Mare обвиняется в участии в замаскированном избирательном блоке вместе с представителями других партий, связанных с Шором.

Виктория Фуртуне отвергла обвинения и потребовала отвода нескольких членов ЦИК, обвиняя в "политическом преследовании" ее партии. Однако эти требования не были приняты.

РЕКЛАМА:

После решения ЦИК Фуртуна заявила, что обжалует его в Апелляционном суде.

Формальная идеология Moldova Mare – молдавский национализм, но на практике это виртуальная партия. Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне – человек молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

Она, наряду с рядом молдавских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.