Через російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
П'ятниця, 26 вересня 2025, 23:55
Російська армія увечері 26 вересня завдала удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни поцілили по обʼєкту цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі".
Деталі: За його словами, близько опівночі росіяни атакували місто двома БпЛА. Внаслідок ударів сталася пожежа. Частково зруйнована будівля магазину.
Також Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів.