Через російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів

Російська армія увечері 26 вересня завдала удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни поцілили по обʼєкту цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі".

Реклама:

Деталі: За його словами, близько опівночі росіяни атакували місто двома БпЛА. Внаслідок ударів сталася пожежа. Частково зруйнована будівля магазину.

Також Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів.