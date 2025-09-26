Усі розділи
Через російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовП'ятниця, 26 вересня 2025, 23:55
Фото - Запорізька ова

Російська армія увечері 26 вересня завдала удару по об’єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни поцілили по обʼєкту цивільної інфраструктури. Попередньо є постраждалі".

Деталі: За його словами, близько опівночі росіяни атакували місто двома БпЛА. Внаслідок ударів сталася пожежа. Частково зруйнована будівля магазину.

Також Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів.

Запоріжжяенергетикаобстріл
