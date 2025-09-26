Из-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов

Российская армия вечером 26 сентября нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие".

Реклама:

Детали: По его словам, около полуночи россияне атаковали город двумя БпЛА. В результате ударов произошел пожар. Частично разрушено здание магазина.

Также Федоров сообщил, что в результате российской атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов.