Из-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Пятница, 26 сентября 2025, 23:55
Российская армия вечером 26 сентября нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие".
Детали: По его словам, около полуночи россияне атаковали город двумя БпЛА. В результате ударов произошел пожар. Частично разрушено здание магазина.
Также Федоров сообщил, что в результате российской атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов.