Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 23:55
Из-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Фото - Запорожская ова

Российская армия вечером 26 сентября нанесла удар по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие".

Реклама:

Детали: По его словам, около полуночи россияне атаковали город двумя БпЛА. В результате ударов произошел пожар. Частично разрушено здание магазина.

Также Федоров сообщил, что в результате российской атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов.

Запорожьеэнергетикаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Зеленский: Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, то должна знать, что будет блэкаут и в Москве
Бывший европарламентарий признал получение взяток от украинского экс-нардепа Волошина
В Украину идут дожди
Все новости...
Запорожье
Россияне атаковали Запорожье ФАБ, возник пожар
До двух возросло число пострадавших в результате российского удара по Запорожью, пострадавших уже 15
Российские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: погиб мужчина
Последние новости
23:51
В пригороде Херсона вражеский дрон ранил мужчину, он в тяжелом состоянии
23:49
Куда поехать в Польше и Венгрии: туристические маршруты недалеко от границы с Украиной
23:10
Россияне ранили гражданских в Сумской и Черниговской областях
22:25
На фронте в субботу произошло уже 145 боев, больше всего – на Покровском направлении
22:16
Контрабандное "яблоко": как iPhone попадает в Украину
22:12
Данные тысяч детей в Лондоне украли хакеры, которые утверждают, что они из РФ – Reuters
21:48
В Варшаве задержали французского "человека-паука", который взобрался на самое высокое здание в ЕС
21:26
Лавров после слов Трампа заявил, что "уже никто не рассчитывает" на границы Украины 2022 года
21:19
В Германии хотят разрешить сбивать дроны при определенных условиях
21:06
Лавров уверяет, что РФ не запускает дроны в страны ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: