Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ

Иван ДьяконовСуббота, 27 сентября 2025, 02:05
Иллюстративное фото: Getty Images

Россия систематически ограничивает доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским военнопленным, а в те редкие моменты, когда посещения разрешались, демонстрирует только тех пленников, которые находятся в относительно хорошем состоянии, скрывая больных, искалеченных и жертв жестокого обращения.

Источник: отчет членов независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, передает "Укринформ"

Детали: По словам членов миссии, МККК не имеет свободного и беспрепятственного доступа к местам содержания украинских военнопленных в России и на временно оккупированных территориях Украины. Профессор Эрве Асенсио отметил, что сотрудничество с российской стороной является "очень сложным". Хотя определенные визиты представителей Красного Креста и происходили, они были немногочисленными, не охватывали все места содержания и проводились без полного доступа ко всем пленным.

Профессор Вероника Билкова добавила, что ситуация с доступом "значительно хуже, чем должна быть по юридическим стандартам". Представителям МККК часто не позволяют общаться с пленными наедине, что является грубым нарушением международных норм, поскольку делает невозможным получение правдивой информации об условиях содержания.

Ключевым выводом, основанным на показаниях освобожденных украинцев, является то, что российские власти манипулируют визитами МККК. Профессор Марк Кламберг сообщил, что бывшие военнопленные подтверждают: во время инспекций им показывали только тех пленников, которые были "в хорошем состоянии".

"К тем, кто был болен или подвергался жестокому обращению, МККК не имело доступа. Все контролировалось российскими властями, хотя МККК должно иметь свободный доступ", – подчеркнул Кламберг.

Помимо физического недопуска, Россия скрывает информацию о пленных. По словам Билковой, российское Национальное информационное бюро, созданное при Минобороны РФ для сбора данных о пленных, работает непрозрачно.

Прямая речь Билковой: "В каждом воюющем государстве должно быть создано Национальное информационное бюро для сбора информации о пленных врага. В Украине оно создано и собирает данные, в частности о российских пленных. Информацию об украинском бюро легко найти в интернете, есть даже веб-страница. Зато о российском бюро информации практически нет, где-то есть только номер телефона для семей пленных".

Детали: В итоговом отчете экспертной миссии ОБСЕ отмечается, что задокументированная практика обращения РФ с украинскими военнопленными, которая включает казни, систематические пытки, лишение права на справедливый суд и содержание в нечеловеческих условиях, свидетельствует о военных преступлениях, а в отдельных случаях – преступлениях против человечности.

пленныеРосcияОБСЕКрасный Крест
