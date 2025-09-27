Усі розділи
У Києві і низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА

Іван Д'яконовСубота, 27 вересня 2025, 02:57
мапа: alerts.in.ua

В ніч на 27 вересня в Києві і низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних БпЛА.

Джерело: КМВА, мапа тривог

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів.

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки".

Оновлено: О 03:15 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Загроза ударних дронів зберігається в північних, центральних та східних областях.

Станом на сьому ранку, російські дрони перебували в повітряному просторі Сумської області.

Київ
"Хрещений батько" забудовників. Історія одного святкування з Віталієм Кличком
Син 24-річної киянки, яка померла у лікарні через обстріл РФ, перебуває у тяжкому стані
У столичному СІЗО помер в'язень, обвинувачений у вбивстві іншого ув'язненого
