У Києві і низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
Субота, 27 вересня 2025, 02:57
В ніч на 27 вересня в Києві і низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних БпЛА.
Джерело: КМВА, мапа тривог
Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки".
Оновлено: О 03:15 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Загроза ударних дронів зберігається в північних, центральних та східних областях.
Станом на сьому ранку, російські дрони перебували в повітряному просторі Сумської області.