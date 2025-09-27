В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА

В ночь на 27 сентября в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных БПЛА.

Источник: КГВА, карта тревог

Дословно КГВА: "Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов.

Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до окончания опасности".

Обновлено: В 03:15 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Угроза ударных дронов сохраняется в северных, центральных и восточных областях.

По состоянию на семь утра, российские дроны находились в воздушном пространстве Сумской области.