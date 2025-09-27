Трамп просить Верховний суд США скасувати громадянство за правом народження – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням переглянути конституційність президентського указу, який скасовує автоматичне надання громадянства за правом народження.

Джерело: копія апеляції, подана адміністрацією Трампа до Верховного суду, текст якої отримав CNN

Деталі: У своїй апеляції до Верховного суду адміністрація стверджує, що чинна практика надання громадянства за правом народження підриває безпеку кордонів США.

Реклама:

"Рішення нижчої інстанції скасували важливу для президента та його адміністрації політику, підриваючи безпеку наших кордонів", – написав генеральний соліситор Д. Джон Сауер.

Він наголосив, що суди "без законних підстав надають привілей американського громадянства сотням тисяч людей, які не мають на це права".

Адміністрація наполягає, що історичне рішення Верховного суду у справі "США проти Вонг Кім Арка" 1898 року, яке закріпило право на громадянство для народжених у США, було невірно витлумачене. На їхню думку, це рішення стосувалося лише дітей іммігрантів, які мали "постійне місце проживання" в країні.

РЕКЛАМА:

Указ президента Трампа під назвою "Захист значення і цінності американського громадянства", підписаний 20 січня, забороняє видавати громадянство дітям, чиї батьки на момент народження перебували в країні нелегально або на підставі тимчасових віз.

Ця політика була негайно оскаржена в судах. У липні федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтримав загальнонаціональне блокування указу. Окремо суддя в Нью-Гемпширі ухвалив аналогічне рішення у колективному позові, поданому Американською спілкою громадянських свобод (ACLU).

"Цей указ є незаконним, крапка, і жодні маневри адміністрації цього не змінять", – заявив адвокат ACLU Коді Вофсі.

Він наголосив, що організація продовжуватиме боротися, щоб "жодній дитині не було відмовлено в громадянстві через цей жорстокий і безглуздий указ".

Раніше 9-й окружний апеляційний суд у своєму рішенні постановив, що указ Трампа прямо суперечить положенню Конституції про громадянство, прецеденту у справі Вонг Кім Арка та десятиліттям усталеної практики виконавчої влади.

"Запропоноване в указі тлумачення... є неконституційним. Ми повністю погоджуємося з цим", – написав суддя Рональд Гулд від імені більшості.

Наразі невідомо, чи погодяться щонайменше четверо з дев'яти суддів Верховного суду розглянути цю справу по суті, як того вимагає процедура.