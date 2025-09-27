Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть конституционность президентского указа, отменяющего автоматическое предоставление гражданства по праву рождения.

Источник: копия апелляции, поданной администрацией Трампа в Верховный суд, текст которой получил CNN

Детали: В своей апелляции в Верховный суд администрация утверждает, что действующая практика предоставления гражданства по праву рождения подрывает безопасность границ США.

Реклама:

"Решение нижестоящей инстанции отменило важную для президента и его администрации политику, подрывая безопасность наших границ", — написал генеральный солиситор Д. Джон Сауэр.

Он подчеркнул, что суды "без законных оснований предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч людей, которые не имеют на это права".

Администрация настаивает, что историческое решение Верховного суда по делу "США против Вонг Ким Арка" 1898 года, которое закрепило право на гражданство для рожденных в США, было неверно истолковано. По их мнению, это решение касалось только детей иммигрантов, которые имели "постоянное место жительства" в стране.

РЕКЛАМА:

Указ президента Трампа под названием "Защита значения и ценности американского гражданства", подписанный 20 января, запрещает выдавать гражданство детям, чьи родители на момент рождения находились в стране нелегально или на основании временных виз.

Эта политика была немедленно обжалована в судах. В июле федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско поддержал общенациональную блокировку указа. Отдельно судья в Нью-Гэмпшире принял аналогичное решение в коллективном иске, поданном Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

"Этот указ является незаконным, точка, и никакие маневры администрации этого не изменят", – заявил адвокат ACLU Коди Вофси.

Он подчеркнул, что организация будет продолжать бороться, чтобы "ни одному ребенку не было отказано в гражданстве из-за этого жестокого и бессмысленного указа".

Ранее 9-й окружной апелляционный суд в своем решении постановил, что указ Трампа прямо противоречит положению Конституции о гражданстве, прецеденту по делу Вонг Ким Арка и десятилетиям устоявшейся практики исполнительной власти.

"Предложенное в указе толкование... является неконституционным. Мы полностью согласны с этим", – написал судья Рональд Гулд от имени большинства.

Пока неизвестно, согласятся ли по крайней мере четверо из девяти судей Верховного суда рассмотреть это дело по существу, как того требует процедура.