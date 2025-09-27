Іран прискорив будівництво нового підземного ядерного об'єкта – WP

Іран значно прискорив будівництво захищеного підземного об'єкта поблизу свого ядерного комплексу в Натанзі. Аналіз супутникових знімків свідчить, що Тегеран не згорнув свою ядерну програму, а, ймовірно, відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об'єкти для захисту від майбутніх авіаударів.

Джерело: The Washington Post, яке провело власний аналіз супутникових знімків та залучило незалежних експертів для оцінки робіт на об'єкті Кух-е Коланг Газ Ла, або гора Кірка

Деталі: Згідно з супутниковими знімками, будівельні роботи ведуться на об'єкті, розташованому в гірському масиві Загрос, приблизно за півтора кілометра на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який у червні зазнав ізраїльських і американських бомбардувань.

Видання зазначає, що точне призначення об'єкта залишається незрозумілим. Інспектори МАГАТЕ ніколи не відвідували його, а генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що Іран відхилив його питання щодо цієї локації. За оцінками аналітиків, підземні зали на "горі Кірка" можуть бути розташовані на глибині до 100 метрів, що робить їх ще більш захищеними, ніж об'єкт у Фордо.

Хоча Іран у 2020 році заявляв, що тут буде розміщено завод із виробництва центрифуг, розміри та глибина тунелів викликає у експертів сумніви. На їх думку, об'єкт може слугувати для таємного збагачення урану або як безпечне сховище для запасів урану, близького до збройового.

За словами трьох експертів з іранської ядерної діяльності, які проаналізували супутникові знімки, виявлено три основні ознаки активізації робіт:

посилено периметр безпеки (з кінця червня зведено 1200 метрів захисної стіни та прокладено нову дорогу вздовж неї);

укріплено конструкції на вході до тунелю;

збільшився обсяг виритої породи.

Фото: The Washington Post

"Наявність самоскидів, причепів та іншої важкої техніки... свідчить про продовження будівництва та розширення підземного об'єкта", – сказав співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джозеф Роджерс.

"Адміністрація продовжуватиме стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму. Як заявив президент Трамп, він ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", – заявив представник Білого дому на умовах анонімності.

Згідно з повідомленнями МАГАТЕ, до початку ізраїльських ударів 13 червня Іран накопичив майже 400 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що лише за крок до 90%, необхідного для створення ядерної зброї. Місцезнаходження цих запасів залишається невідомим.