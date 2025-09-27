Иран ускорил строительство нового подземного ядерного объекта – WP

Иран значительно ускорил строительство защищенного подземного объекта вблизи своего ядерного комплекса в Натанге. Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что Тегеран не свернул свою ядерную программу, а, вероятно, возобновляет ее, одновременно укрепляя ключевые объекты для защиты от будущих авиаударов.

Источник: The Washington Post, которая провела собственный анализ спутниковых снимков и привлекла независимых экспертов для оценки работ на объекте Кух-е Коланг Газ Ла, или гора Кирка

Детали: Согласно спутниковым снимкам, строительные работы ведутся на объекте, расположенном в горном массиве Загрос, примерно в полутора километрах к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который в июне подвергся израильским и американским бомбардировкам.

Издание отмечает, что точное назначение объекта остается неясным. Инспекторы МАГАТЭ никогда не посещали его, а генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что Иран отклонил его вопросы по этой локации. По оценкам аналитиков, подземные залы на "горе Кирка" могут быть расположены на глубине до 100 метров, что делает их еще более защищенными, чем объект в Фордо.

Хотя Иран в 2020 году заявлял, что здесь будет размещен завод по производству центрифуг, размеры и глубина туннелей вызывают у экспертов сомнения. По их мнению, объект может служить для тайного обогащения урана или как безопасное хранилище для запасов урана, близкого к оружейному.

По словам трех экспертов по иранской ядерной деятельности, проанализировавших спутниковые снимки, выявлены три основных признака активизации работ:

укрепление периметра безопасности (с конца июня возведено 1200 метров защитной стены и проложена новая дорога вдоль нее);

укрепление конструкций на входе в туннель;

увеличение объемов вырытой породы.

Фото: The Washington Post

"Наличие самосвалов, прицепов и другой тяжелой техники... свидетельствует о продолжении строительства и расширении подземного объекта", – сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс.

"Администрация будет продолжать следить за любыми попытками Ирана возобновить свою ядерную программу. Как заявил президент Трамп, он никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", – заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Согласно сообщениям МАГАТЭ, к началу израильских ударов 13 июня Иран накопил почти 400 кг урана, обогащенного до 60% чистоты – всего в одном шаге до 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Местонахождение этих запасов остается неизвестным.