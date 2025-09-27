У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало заочний ордер на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада.

Джерело: сирійське видання Sham News Network

Деталі: У документі, підписаному слідчим суддею Дамаска, йдеться, що 60-річний Асад переслідується за такими злочинами:

После 3-го абзаца (613)

Реклама:

умисне вбивство двох і більше осіб,

напад з метою провокування громадянської війни,

катування, що призвели до смерті.

Підставою стали статті 535, 533, 534 і 298 Загального кримінального кодексу Сирії, а також закон №16 від 2022 року про заборону катувань.

В ордері також вказано опис розшукуваного Асада: зріст близько 189 см, блакитні очі, каштанове волосся.

Правоохоронні органи зобов’язані заарештувати Асада, де б він не перебував і передати його до відповідного місця тримання під вартою. Для реалізації ордера можуть бути залучені підрозділи Збройних сил.

Передісторія: