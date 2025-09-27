Укр Рос
У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада

Ольга Кацімон — 27 вересня, 13:04
У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало заочний ордер на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада.

Джерело: сирійське видання Sham News Network

Деталі: У документі, підписаному слідчим суддею Дамаска, йдеться, що 60-річний Асад переслідується за такими злочинами:

  • умисне вбивство двох і більше осіб,
  • напад з метою провокування громадянської війни,
  • катування, що призвели до смерті.

Підставою стали статті 535, 533, 534 і 298 Загального кримінального кодексу Сирії, а також закон №16 від 2022 року про заборону катувань.

В ордері також вказано опис розшукуваного Асада: зріст близько 189 см, блакитні очі, каштанове волосся.

Правоохоронні органи зобов’язані заарештувати Асада, де б він не перебував і передати його до відповідного місця тримання під вартою. Для реалізації ордера можуть бути залучені підрозділи Збройних сил.

Передісторія:

  • Ордер видали через дев’ять місяців після падіння режиму Асада у грудні 2024 року, коли революційні сили взяли під контроль усю країну. Після розпаду баасистського режиму, який тривав 61 рік, Асад утік до Росії, де отримав гуманітарний притулок.
  • Протягом років революції (2011–2024) ім’я Асада пов’язували з численними воєнними злочинами: хаотичними обстрілами міст, застосуванням хімічної зброї, масовими арештами та катуваннями десятків тисяч людей, а також кривавими розправами у різних регіонах Сирії. Місцеві та міжнародні правозахисні організації неодноразово покладали на нього особисту відповідальність за накази й системні злочинні дії, що підпадають під визначення злочинів проти людяності.
  • Сирійський ордер збігся з діями європейських судів. У серпні 2025 року французька юстиція видала сім ордерів на арешт високопосадовців колишнього сирійського режиму, серед яких був і Башар Асад. Їх звинуватили у причетності до бомбардування пресцентру в Хомсі у 2012 році, коли загинули американська журналістка Мері Колвін та французький фотограф Ремі Ошлік.
  • Міжнародні правозахисні організації, зокрема Міжнародна федерація прав людини та Сирійський центр медіа і свободи вираження, вважають ці ордери кроком до можливого судового процесу за воєнні злочини й злочини проти людяності.
  • 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Сирія суд
