У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада
Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало заочний ордер на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада.
Джерело: сирійське видання Sham News Network
Деталі: У документі, підписаному слідчим суддею Дамаска, йдеться, що 60-річний Асад переслідується за такими злочинами:
После 3-го абзаца (613)
Реклама:
- умисне вбивство двох і більше осіб,
- напад з метою провокування громадянської війни,
- катування, що призвели до смерті.
Підставою стали статті 535, 533, 534 і 298 Загального кримінального кодексу Сирії, а також закон №16 від 2022 року про заборону катувань.
В ордері також вказано опис розшукуваного Асада: зріст близько 189 см, блакитні очі, каштанове волосся.
Правоохоронні органи зобов’язані заарештувати Асада, де б він не перебував і передати його до відповідного місця тримання під вартою. Для реалізації ордера можуть бути залучені підрозділи Збройних сил.
Передісторія:
- Ордер видали через дев’ять місяців після падіння режиму Асада у грудні 2024 року, коли революційні сили взяли під контроль усю країну. Після розпаду баасистського режиму, який тривав 61 рік, Асад утік до Росії, де отримав гуманітарний притулок.
- Протягом років революції (2011–2024) ім’я Асада пов’язували з численними воєнними злочинами: хаотичними обстрілами міст, застосуванням хімічної зброї, масовими арештами та катуваннями десятків тисяч людей, а також кривавими розправами у різних регіонах Сирії. Місцеві та міжнародні правозахисні організації неодноразово покладали на нього особисту відповідальність за накази й системні злочинні дії, що підпадають під визначення злочинів проти людяності.
- Сирійський ордер збігся з діями європейських судів. У серпні 2025 року французька юстиція видала сім ордерів на арешт високопосадовців колишнього сирійського режиму, серед яких був і Башар Асад. Їх звинуватили у причетності до бомбардування пресцентру в Хомсі у 2012 році, коли загинули американська журналістка Мері Колвін та французький фотограф Ремі Ошлік.
- Міжнародні правозахисні організації, зокрема Міжнародна федерація прав людини та Сирійський центр медіа і свободи вираження, вважають ці ордери кроком до можливого судового процесу за воєнні злочини й злочини проти людяності.
- 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.