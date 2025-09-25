Усі розділи
Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський

Ольга Глущенко Четвер, 25 вересня 2025, 00:18
Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: У дописі Зеленський зазначив, що Україна голова "підтримати сирійський народ на шляху до стабільності"

Пряма мова Зеленського: "Ми з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри".

Що передувало: На початку року повідомлялося, що Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією, де був повалений режим президента Башара Асада.

