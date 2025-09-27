Російський дрон атакував авто на Сумщині: є загиблий і поранений
59-річний цивільний чоловік загинув на Сумщині, коли російський безпілотник влучив у його автомобіль.
Джерело: голова ОВА Олег Григоров
Деталі: Подія сталася у селі Зноб-Новгородської громади Сумської області. Російський безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, влучивши прямо у лобове скло машини.
Унаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще один чоловік зазнав поранень, його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Що цьому передувало:
- Зранку 26 вересня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.