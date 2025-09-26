Росіяни вдарили КАБʼом по житловому сектору на Сумщині: пошкоджено будинки – МВА
П'ятниця, 26 вересня 2025, 05:34
Зранку 26 вересня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.
Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Пряма мова: "Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБʼом по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо".
Реклама:
Деталі: За словами старости Юрія Лисенка, під атакою була Стецьківка.
"Два будинки знищені вщент, ще до десяти пошкоджено", – уточнив Лисенко "Суспільному".