Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили КАБʼом по житловому сектору на Сумщині: пошкоджено будинки – МВА

Іван Д'яконовП'ятниця, 26 вересня 2025, 05:34
Росіяни вдарили КАБʼом по житловому сектору на Сумщині: пошкоджено будинки – МВА
ілюстративне фото: "Суспільне"

Зранку 26 вересня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.

Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Пряма мова: "Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБʼом по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо".

Реклама:

Деталі: За словами старости Юрія Лисенка, під атакою була Стецьківка.

"Два будинки знищені вщент, ще до десяти пошкоджено", – уточнив Лисенко "Суспільному".

Сумська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Усі новини...
Сумська область
На Сумщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном
Росіяни вдарили дроном по авто на Сумщині, водій у лікарні
Армія РФ обстріляла чотири області: 3 загиблих, 20 поранених
Останні новини
09:24
фотоУ Києві через атаку росіян є пошкодження у 5 районах – ДСНС
08:55
У Молдові проводять парламентські вибори, важливі для курсу країни
08:40
КМВА: У Києві вже четверо загиблих, серед них 12-річна дівчинка
08:24
фото, відео, оновлено від 01:46Росіяни атакували Запоріжжя: понад 20 поранених, вирують пожежі
07:38
У Росії заявили про атаку понад 40 дронів на 8 областей
07:08
У війні проти України Росія втратила ще 1110 вояк
06:40
Під час комбінованої атаки РФ на Україну Польща піднімала авіацію
05:42
оновленоПо всій Україні вдруге з початку доби оголошували повітряну тривогу
05:26
фото, оновленоНаслідки ворожої атаки на Київщині: виникли пожежі, є потерпілі
05:06
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через ворожу атаку, є потерпілі – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: