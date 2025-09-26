Росіяни вдарили КАБʼом по житловому сектору на Сумщині: пошкоджено будинки – МВА

Зранку 26 вересня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджені будинки.

Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Пряма мова: "Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБʼом по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо".

Реклама:

Деталі: За словами старости Юрія Лисенка, під атакою була Стецьківка.

"Два будинки знищені вщент, ще до десяти пошкоджено", – уточнив Лисенко "Суспільному".