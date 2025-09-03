США атакували корабель з Венесуели: вбито 11 терористів наркокартелю – Трамп

Усі розділи
Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 01:01
Есмінець ВМС США Lake Erie перетинає шлюзи Панамського каналу 29 серпня 2025 року. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив про військову операцію, внаслідок якої було вбито 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, держсекретар США Марко Рубіо в соцмережі Х

Пряма мова Рубіо: "Cьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій".

Деталі: Яким саме типом озброєнням було завдано удару – не уточнюється. Також наразі невідомо, чи вижили члени екіпажу.

Доповнено: За словами Трампа, збройні сили США завдали "кінетичного удару" по судну, яке, за його словами, було пов’язане з венесуельським картелем Tren de Aragua. 

"TDA є визнаною іноземною терористичною організацією, що діє під контролем Ніколаса Мадуро і несе відповідальність за масові вбивства, наркоторгівлю, торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, а також акти насильства і терору на території Сполучених Штатів і Західної півкулі", – написав Трамп.

Трамп повідомив, що удар був завданий, коли терористи перебували в міжнародних водах.

"В результаті удару 11 терористів було вбито", – написав американський президент.

Передісторія:

  • Ця атака стала першою публічно підтвердженою операцією після того, як напочатку серпня Трамп підписав секретну директиву, яка дозволяє проведення прямих військових операцій на морі та на території іноземних держав проти низки латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація класифікує як іноземні терористичні організації.
  • Держдеп США додав до такого списку венесуельський Cartel de los Soles, який, за версією США, очолює президент Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопосадовці його адміністрації.
  • Адміністрація США також оголосила Мадуро в міжнародний розшук та пообіцяла 50 мільйонів доларів винагороди за його затримання, що удвічі більше, ніж у свій час було призначено за голову Усами бен Ладена.
  • Наприкінці серпня Трамп відправив до узбережжя Венесуели три ракетні есмінці типу Arleigh Burke та близько 4 тисяч морських піхотинців. Ці дії змусили правителя Венесуели мобілізувати мільйони ополченців та заявити про "неминучість вторгнення".

