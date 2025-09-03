США атакували корабель з Венесуели: вбито 11 терористів наркокартелю – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив про військову операцію, внаслідок якої було вбито 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, держсекретар США Марко Рубіо в соцмережі Х

Пряма мова Рубіо: "Cьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій".

Деталі: Яким саме типом озброєнням було завдано удару – не уточнюється. Також наразі невідомо, чи вижили члени екіпажу.

Доповнено: За словами Трампа, збройні сили США завдали "кінетичного удару" по судну, яке, за його словами, було пов’язане з венесуельським картелем Tren de Aragua.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ September 2, 2025

"TDA є визнаною іноземною терористичною організацією, що діє під контролем Ніколаса Мадуро і несе відповідальність за масові вбивства, наркоторгівлю, торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, а також акти насильства і терору на території Сполучених Штатів і Західної півкулі", – написав Трамп.

Трамп повідомив, що удар був завданий, коли терористи перебували в міжнародних водах.

"В результаті удару 11 терористів було вбито", – написав американський президент.

