Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 04:55
У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна
Епштейн і Трамп у 1997 році, фото: Getty Images

Комітет з нагляду Палати представників США виклав на своєму сайті 33 295 сторінок матеріалів, пов’язаних зі справою покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Джерело: CNN, повідомлення Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США 

Деталі: Як зазначає CNN, опубліковані файли включають журнали польотів, судові документи, записи з камер спостереження у в'язниці, відредаговані записи, свідчення і записки. 

Реклама:

Проте наразі невідомо, скільки нової інформації було оприлюднено. Демократи в комітеті вже заявляли, що більша частина матеріалів, переданих Міністерством юстиції, була доступна раніше.

"Після ретельного вивчення демократи з Комітету з нагляду дійшли висновку, що 97% документів, отриманих від Міністерства юстиції, вже були загальнодоступними. У них немає згадки про будь-який список клієнтів або будь-що, що підвищує прозорість або справедливість стосовно жертв", – цитує CNN головного демократа у Комітеті з нагляду Палати представників Роберта Гарсію.

Довідково: Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством, але обставини події породили низку конспірологічних теорій.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна"
  • Згідно з повідомленням Wall Street Journal, серед листів, подарованих Джеффрі Епштейну на його 50-річчя в 2003 році, був і лист з ім'ям Трампа і контуром оголеної жінки.

СШАскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
США
США атакували корабель з Венесуели: вбито 11 терористів наркокартелю – Трамп
Тачдаун, філд-гол, корнербек і квотербек. Правила американського футболу і не тільки
Трамп каже, що дізнався "цікаві речі" про Путіна
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: