У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна

Комітет з нагляду Палати представників США виклав на своєму сайті 33 295 сторінок матеріалів, пов’язаних зі справою покійного фінансиста Джеффрі Епштейна.

Джерело: CNN, повідомлення Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США

Деталі: Як зазначає CNN, опубліковані файли включають журнали польотів, судові документи, записи з камер спостереження у в'язниці, відредаговані записи, свідчення і записки.

Проте наразі невідомо, скільки нової інформації було оприлюднено. Демократи в комітеті вже заявляли, що більша частина матеріалів, переданих Міністерством юстиції, була доступна раніше.

"Після ретельного вивчення демократи з Комітету з нагляду дійшли висновку, що 97% документів, отриманих від Міністерства юстиції, вже були загальнодоступними. У них немає згадки про будь-який список клієнтів або будь-що, що підвищує прозорість або справедливість стосовно жертв", – цитує CNN головного демократа у Комітеті з нагляду Палати представників Роберта Гарсію.

Довідково: Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством, але обставини події породили низку конспірологічних теорій.

