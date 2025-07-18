Серед непристойних привітань Епштейну ЗМІ виявили лист Трампа

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, серед листів, подарованих Джеффрі Епштейну (якого звинувачували в педофілії та організації проституції – ред.) на його 50-річчя в 2003 році, був і лист з ім'ям президента США Дональда Трампа і контуром оголеної жінки.

Джерело: Wall Street Journal, CNN, Трамп у соцмережах

Деталі: За даними WSJ, лист доповнювався контурами оголеної жінки та містив рядок: "З днем народження – і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом".

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Раніше в коментарі WSJ Трамп заперечив, що писав цей лист або малював малюнок, і погрожував подати до суду на газету, якщо вона опублікує цю історію.

Пряма мова Трампа: "Я ніколи в житті не малював. Я не малюю жінок.

Це не моя мова. Це не мої слова".

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Деталі: У відповідь публікацію Трамп написав у Truth Social, що він доручив генеральному прокурору Пем Бонді "надати всі відповідні свідчення Великого журі, за умови схвалення судом". Вона швидко відповіла в мережі X, що готова зробити це в п'ятницю, хоча процес отримання підписів суддів на такий крок, ймовірно, займе значно більше часу.

Віцепрезидент Джей Ді Венс також висловився в соціальних мережах, назвавши цю історію "повним і абсолютним брудом".

За даними Wall Street Journal, лист з ім'ям Трампа був включений в альбом до дня народження, складений Гіслайн Максвелл, близькою соратницею Епштейна, яка була засуджена за торгівлю дітьми через зв'язки з Епштейном. Вона зібрала листи від Трампа та десятків інших людей до 50-річчя Епштейна, пише Journal.

Пізніше альбом став частиною документів, які вивчали співробітники Міністерства юстиції, які розслідували справу Епштейна кілька років тому.

Трамп був сфотографований з Епштейном – фінансистом, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб – кілька разів протягом 1990-х і на початку 2000-х років і був серед тих, хто фігурував у бортових журналах приватного літака Епштейна.

Але Трамп заявив, що їхня дружба закінчилася до того, як Епштейн у 2008 році визнав себе винним у вербуванні неповнолітніх для проституції. Пізніше він сказав, що вони не спілкувалися приблизно 15 років, коли Епштейн був знову заарештований у 2019 році.

Довідково: Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством, але обставини події породили низку конспірологічних теорій.

Нагадаємо: У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна".