Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною – Мерц

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 06:21
У Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною – Мерц
Фрідріх Мерц. фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі у правителя Росії Володимира Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.

Джерело: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю німецькому телеканалу Sat.1

Деталі: У розмові з журналістами Мерц заявив, що не має жодних підстав довіряти російському диктатору. За його словами, Путін буде готовий до переговорів лише тоді, коли це відповідатиме його власним інтересам.

Реклама:

Пряма мова: "Він буде готовий до переговорів лише тоді, коли це буде вигідно йому самому. Наразі, на його (Путіна, – ред.) думку, продовження війни йому вигідне. Він завойовує території. Він бачить дискусію, яку ми ведемо тут, в Європі, і яку ведемо в Америці. Він бачить, як з ним поводиться американський президент. Він бачить, як з ним поводяться інші глави держав і урядів світу, я назву лише ключове слово "Шанхайська конференція"".

Деталі: Мерц наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно створити умови, які змусили б Росію шукати вихід із війни. На його думку, зробити це можливо передусім економічним шляхом – через виснаження російської військової економіки.

Пряма мова: "На цей час у нього (Путіна – ред.) немає жодних підстав для припинення вогню або укладання мирної угоди. Ми повинні створити для цього підстави. З військової точки зору це буде складно, але з економічної – це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку". 

РЕКЛАМА:

Деталі: Як приклад канцлер запропонував запровадження мит для країн, які продовжують активно торгувати з Росією. 

Передісторія: 

  • Наприкінці серпня Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російсько-українська війна може тривати ще дуже довго, а питання введення сухопутних військ в Україну поки не на часі.
  • 2 вересня Мерц висловив серйозні сумніви щодо відправки Німецьких військ до України навіть після можливого перемир’я.

МерцПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
фотоВорог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено
Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
Усі новини...
Мерц
Мерц: Німеччина не планує відправляти свої війська в Україну
Якби Німеччина не вирішила витрачати більше на оборону, то НАТО, ймовірно, розпався – Мерц
Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється
Останні новини
19:25
ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві
19:04
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві
18:58
Для старту концесії у порту Чорноморськ вже створюють конкурсну комісію
18:56
Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
18:55
Податкова виявила "нереалістично низькі" виторги у ресторанах та кафе
18:53
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
18:50
На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
18:36
Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News
18:30
Компенсація вартості української агротехніки: Мінекономіки розподілило кошти
18:19
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: