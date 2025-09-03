У Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі у правителя Росії Володимира Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.

Джерело: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю німецькому телеканалу Sat.1

Деталі: У розмові з журналістами Мерц заявив, що не має жодних підстав довіряти російському диктатору. За його словами, Путін буде готовий до переговорів лише тоді, коли це відповідатиме його власним інтересам.

Пряма мова: "Він буде готовий до переговорів лише тоді, коли це буде вигідно йому самому. Наразі, на його (Путіна, – ред.) думку, продовження війни йому вигідне. Він завойовує території. Він бачить дискусію, яку ми ведемо тут, в Європі, і яку ведемо в Америці. Він бачить, як з ним поводиться американський президент. Він бачить, як з ним поводяться інші глави держав і урядів світу, я назву лише ключове слово "Шанхайська конференція"".

Деталі: Мерц наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно створити умови, які змусили б Росію шукати вихід із війни. На його думку, зробити це можливо передусім економічним шляхом – через виснаження російської військової економіки.

Пряма мова: "На цей час у нього (Путіна – ред.) немає жодних підстав для припинення вогню або укладання мирної угоди. Ми повинні створити для цього підстави. З військової точки зору це буде складно, але з економічної – це можливо. Треба подбати про те, щоб Росія не мала можливості підтримувати військову економіку".

Деталі: Як приклад канцлер запропонував запровадження мит для країн, які продовжують активно торгувати з Росією.

Передісторія: